CHRIS BANGLE, FUORI DAGLI SCHEMI

Non si può parlare di futuro senza menzionare la guida autonoma e gli effetti che avrà sul design. Bangle solleva una serie di domande attraverso un ragionamento per immagini, generando questioni nuove sul tema. «Cosa cambia dal punto di vista di un passeggero se oggi a condurre il mezzo è una persona o un computer? C’è una differenza fondamentale: tra gli umani ci sono una serie di interazioni continue che fanno parte del viaggio». E ancora: «Chi vorrà occupare i posti anteriori? Forse saranno quelli meno desiderati, perché spaventano. Perché allora non provare a studiare degli interni dove gli occupanti viaggiano lateralmente? A questo punto bisogna chiedersi: come vuole interagire il passeggero con l’entità che lo sta trasportando? Con la voce? Con un tasto? Quale sarebbe la differenza con l’esperienza di un viaggio in ascensore? Chi di noi vorrebbe rimanere per ore in un ascensore? Bisogna portare il discorso dell’autonomia delle vetture a livello umano, guardandolo dal lato pratico delle persone e non da quello delle macchine. Perché potremmo scoprire che non ci piace per nulla».