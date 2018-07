CHANGAN EADO XT, PERSONALITA’ GRINTOSA

Spiega Chen Zheng, che della casa automobilistica cinese è Global Design Chief, e che dall’imponente centro europeo di design alle porte di Torino di cui è General Manager dirige anche quello cinese di Chongqing e quello giapponese di Yokohama, in tutto un team di 450 persone: «Eado è un acronimo, dove E sta per Eccezionale, A per Azione, D per Dominante e O per Outcome, Risultato. Per quanto mi riguarda, dal punto di vista del design, Eado sta per Efficiente, Attiva, Diversa e Ottimistica. E’ così che incapsuliamo la nuova realtà».