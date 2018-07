DS X E-TENSE, VISIONE ASIMMETRICA

Quanto al lusso di domani, DS ha creato DS X E-Tense, l’avveniristica visione dell’azienda per il 2035, una dream car che, per il momento, esiste solo in versione digitale e rappresenta uno studio filosofico di due modelli di mobilità: guidare e farsi portare, magari in modalità di guida autonoma. «Con questo concept si possono gestire le due opzioni», ha spiegato Metroz. La sua cifra stilistica è l’asimmetria degli spazi affiancati per il passeggero, con l’intenzione di suscitare una doppia emozione, ma anche di riferirsi indirettamente alla tensione intrinseca tra questi due approcci.