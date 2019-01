SEAT TARRACO, DOVE COMINCIA IL FUTURO

«Il 2019 si rivelerà un anno esplosivo per Seat, il momento in cui finalmente presenteremo i primi frutti della nostra nuova strategia di stile», svela con incisivo entusiasmo Alejandro Mesonero-Romanos, a capo del design della Casa spagnola. «Il precedente ciclo di rinnovamento si era avviato nel 2012, con il lancio dell’attuale Leon, seguita poi da Ateca, Arona e dall’ultima Ibiza. Si è trattato di un tassello importante per la costruzione dell’identità di marca. Adesso, però, siamo pronti per un ulteriore avanzamento: fino a tutto il 2020 debutteranno quattro nuove vetture dalle forme molto significative».