L’intrigante ricerca di un concetto in grado di reinventare la formula in declino ha spinto a selezionare due idee capaci di stagliarsi sulle altre: una peculiare shooting brake a cinque porte, poi concretizzatasi nella Proceed, e una vettura rialzata ma frizzante, vivace. Quest’ultima, tanto convincente da ricevere anch’essa l’approvazione della dirigenza, trova oggi la propria realizzazione nella XCeed. «All’inizio pareva quasi che la famiglia delle compatte dovesse contare un’unità in meno, in seguito ne ha annoverata una in più».