Le reminiscenze degli anni Settanta proiettate in una nuova era della mobilità si colgono, secondo SangYup Lee, nelle superfici sfaccettate della silhouette fastback della 45, in particolare in quelli che il designer coreano definisce “45 design clues”, «nelle linee diagonali che in molti casi formano proprio angoli di 45 gradi, come nel montate anteriore e soprattutto in quello di coda, anche se in interpretazioni molto contemporanee». Dettagli che accentuano le valenze dinamiche della silhouette, gestita in modo sapiente per mascherare lo spessore del pianale in cui sono alloggiate le batterie, in un’evoluzione della filosofia di design Sensuous Sportiness di Hyundai.