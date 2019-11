Al centro del frontale spicca il nuovo logo, al debutto su questa vettura, che sarà retroilluminato in Usa e Cina, ma non in Europa: «Le regole dell’Ue non permettono l’uso di un logo acceso in movimento, sarebbe associabile a un’informazione pubblicitaria». I due proiettori hanno Led intelligenti le cui firme luminose disegnano due occhi in grado di seguire con lo sguardo il proprietario della vettura: «Come può non esserti simpatica?», dice sorridendo Bischoff.