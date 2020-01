Ci sono casi in cui vale la pena di tornare sui propri passi e ripensare un progetto da capo. È quanto è successo ai designer Ford autori della Mach-E, Suv elettrico dalle proporzioni dinamiche e accattivanti che ha però rischiato di risultare – sono parole dei designer – nella forma un pratico aspirapolvere. Nell’estate del 2017 il team di Dearborn aveva presentato un modello che rispondeva al brief ricevuto inizialmente per la prima auto a sola propulsione elettrica nella storia dell’Ovale Blu. «I vertici aziendali non erano convinti, non lo ritenevano abbastanza rappresentativo per Ford e ci hanno chiesto di tirare fuori i punti di forza del brand, ripensando completamente il progetto», racconta Joel Piaskowski, capo del design per Cars & Crossovers per il Nord America.