Se facilità di fruizione e flessibilità costituiscono da sempre l’irrinunciabile ossatura progettuale dei veicoli commerciali a destinazione urbana, in anni recenti alle sfumature più strettamente utilitaristiche si sono sovrapposte le ragioni della ricerca estetica. Tale processo ha interessato in misura forse ancor più significativa i modelli che presidiano il segmento da lungo tempo: il Daily, per esempio, nato nel lontano 1978 e radicalmente aggiornato prima nel 2001 e poi nel 2014. «Fin da subito abbiamo sfruttato l’occasione per ridefinire la piacevolezza formale di uno dei nostri prodotti più amati», racconta Marco Armigliato, responsabile dello stile Iveco.