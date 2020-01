LEXUS LF-30, CROSSOVER DAL FUTURO

Auto&Design ha avuto modo di vederla in anteprima ad inizio ottobre, prima che partisse per il Salone di Tokyo. «Questo progetto – spiega Cartabiano – è un concentrato di innovazione. Ad iniziare dalla forma della carrozzeria, che riesce a unire due concetti quasi antitetici come quello di vettura sportiva e quello di auto per la famiglia. Lo esprime con un corpo vettura che, partendo dalle linee decise del frontale a cuneo, assume progressivamente contorni più morbidi e smussati man mano che ci si sposta verso il posteriore. Dietro, la volumetria si “apre” e si “alza” per dare spazio ad un abitacolo ampio e accogliente».