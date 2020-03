Interazione tra auto e occupanti

L’intenzione era quella di evitare il confinamento di tutte le informazioni in un unico schermo, in modo tale che più attori possano intervenire sui touchscreen in maniera indipendente e a seconda delle loro necessità», racconta Vince Galante, Head of UX Design, FCA Product Pesign. «Gli occupanti possono inoltre trasmettere sullo schermo del conducente percorsi di navigazione o informazioni multimediali senza che chi è alla guida tolga le mani dal volante. In questo modo migliora la vita dei passeggeri e aumenta la sicurezza a bordo».