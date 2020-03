Oltre la normalità

Al cuore del progetto AVTR, però, si celano ben altri valori. «È vero, volevamo spingerci largamente oltre la “normalità”… anche quella delle supercar», spiega con un sorriso Steffen Koehl, capo del Global Advanced Design di Mercedes-Benz. «Ma fin dai primissimi incontri con il team che ha realizzato il film Avatar, cui l’auto è ispirata, ci siamo resi conto come nella pellicola originale e nel sequel in arrivo venga proposta una visione assai profonda dell’armonia uomo-natura e della filosofia che la sottende. Si tratta di un approccio perfettamente in linea con le idee che da tempo nutriamo in tema di mobilità del futuro, quindi ha guidato l’intero sviluppo della vettura».