Il successo di un nuovo brand automobilistico non è mai un fatto scontato, ma quando si incontrano contenuti tecnologici e un buon design la sfida si fa ancora più interessante. Aiways, azienda cinese di veicoli elettrici, mentre si appresta a lanciare in Europa l’U5, il suo primo Suv a zero emissioni, annuncia già l’arrivo di un secondo modello anticipato dalla concept car U6ion.