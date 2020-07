Nell’universo delle macchine agricole si dispiegano spesso sorprendenti spazi per l’innovazione tecnologica più spinta: la specificità dell’ambito di applicazione, insieme alla formazione e alla professionalità di chi fruisce dei veicoli, conduce infatti alla volontà progettuale di immaginare soluzioni avanzate, all’altezza delle impegnative esigenze d’uso. Tale prospettiva assume un valore di assoluta eccellenza per l’ultima creazione del gruppo CNH Industrial, STEYR Konzept, espressamente votata allo studio di scenari mai esperiti e insignita, non a caso, del premio 2020 MUSE Design Awards per la categoria Concept Design.