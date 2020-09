Maggiore presenza su strada

Un tratto distintivo consentito dall’utilizzo della piattaforma CMP del gruppo PSA, poiché non ci sono molte altre vetture nel segmento che possano essere scelte con motore benzina, diesel o a zero emissioni (ë-C4). Il frontale è caratterizzato dal classico Double Chevron che questa volta si allunga in due listelli cromati paralleli fino ai proiettori, «definendo una maggiore presenza su strada». Un tema ripreso nel posteriore dove la fanaleria si sdoppia ed è graficamente unita da un elemento nero posizionato sotto lo spoiler che attraversa la C4 in tutta la sua larghezza.