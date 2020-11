Avere una supersportiva come ammiraglia non è nelle disponibilità di qualunque marchio automobilistico. «Per Maserati inizia una nuova era. Altri brand avrebbero segnato questo passaggio con una berlina di lusso, noi invece abbiamo guardato alle nostre radici racing. Abbiamo un Dna sportivo che andava portato di nuovo in pista». Inutile sottolineare quanto Klaus Busse sia entusiasta della MC20, un progetto che ha supervisionato nel suo doppio ruolo di Head of Design di Maserati e di FCA Emea. Prima Maserati con monoscocca in fibra di carbonio, coupé due posti a motore centrale inedita in ogni aspetto – incluso il nuovo propulsore Nettuno V6 di 3 litri da 630 Cv con tecnologia derivata dalla Formula 1 -, la MC20 colpisce il cuore di ogni appassionato di auto sportive «con uno stile che rispetta la scuola italiana dell’eleganza formale, è uno statement forte ma non urlato», precisa subito Busse.