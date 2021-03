Il design anche nel motore

E poi il motore, un V12 aspirato di 4 litri da 654 cavalli prodotto da Cosworth (lo stesso, ma modificato, che sarà montato su una serie di 25 esemplari (il numero delle sue vittorie in Formula Uno) che Murray ha dedicato a Niki Lauda, prodotti nel 2023 e destinati – questi sì – alle corse): «Ho chiarito fin dall’inizio che volevo un motore bello, come i V12 che Gioacchino Colombo disegnava per Ferrari. Niente coperchi di plastica, niente cinghie e pulegge in vista, sì ai coperchi delle valvole di magnesio e non di carbonio, o ai tromboncini delle prese d’aria». Anche il motore, in una supercar estrema ma raffinata come la T.50, è design.

