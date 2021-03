Alejandro Mesonero-Romanos, Dacia Bigster

Anche Dacia fa parte della rivoluzione Renault, la Renaulution. A cominciare dal suo nuovo responsabile per il design, Alejandro Mesonero-Romanos, tornato a Parigi al seguito di Luca de Meo dopo un’eccitante e proficua stagione in Seat. Il concept Bigster – un Suv di segmento C destinato alla produzione entro il 2025 – non è l’unica novità della casa rumena, ma è forse il più significativo biglietto da visita del nuovo corso. «Rappresenta le future ambizioni di Dacia – spiega Mesonero-Romanos – con l’ingresso in un segmento da cui mancavamo, con un nuovo linguaggio di design e l’ambizione di conquistare non solo la testa ma anche il cuore degli automobilisti».