Crossover compatto e accattivante

E’ così che in pochi mesi ha preso forma la Aygo X Prologue, accattivante concetto di crossover deputata al ruolo di ambasciatrice – per ora solo nello stile esterno – di una prossima vettura di produzione nel segmento delle super-compatte, oggi abbandonato da diversi costruttori. «Di solito le automobili di segmento A sono carine e giocose, noi abbiamo invece ricercato un aspetto più provocante e sorprendente, per una vettura agile in cui i volumi appaiono sollevati e spinti in avanti, pur mantenendo un baricentro basso», spiega Lance Scott, design Director di ED2, indicando una tavola riassuntiva del tema esterno in cui spicca come concetto chiave “Spiced up Fun X”.