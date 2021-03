Robot-domestici

Nell’elettronica di consumo si personifica la tecnologia agli utenti in un’idea di “bespoke home”: così il robot aspirapolvere JetBot 90Al+ di Samsung può essere usato per il monitoraggio domestico grazie alla fotocamera e all’integrazione di SmartThings. Della stessa azienda i concept di due nuovi robot da usare in casa: l’assistente personale Bot Care, in grado di aiutarci con il lavoro e l’agenda, e il “tuttofare” Bot Handy, con arto meccanico, per servire a tavola o compiere semplici operazioni quotidiane.