La linea di cintura alta che nella parte posteriore evidenzia le ruote di grandi dimensioni conferiscono unicità e dinamismo. L’abitacolo della C5 X trasmette una sensazione di tranquillità, un invito al viaggio in un ambiente confortevole grazie a speciali schiume utilizzate per i sedili e a sospensioni specifiche per il modello. Il design degli interni è ordinato e tecnologico: al centro della plancia spicca il display flottante da 12 pollici, mentre anche la strumentazione è digitale e sul parabrezza viene proiettato un grande head up display da 21 pollici. La Citroën C5 X è prodotta in Cina e sarà ordinabile a partire dal prossimo ottobre.