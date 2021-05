Eleganza atletica

«La Genesis X può essere descritta come la visione definitiva della “eleganza atletica”, il linguaggio stilistico di Genesis», racconta SangYup Lee, Head of Genesis Global Design Center. «Il tema distintivo delle “due linee” che danno origine al corpo vettura e il lusso sostenibile che questo concetto rappresenta saranno il riferimento per il design dei nostri modelli futuri, così come le tecnologie all’avanguardia», continua.