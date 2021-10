The Urban Collëctif è una partnership inedita realizzata da Citroen, Accor e JCDecaux, per la mobilità urbana del futuro. L’obiettivo è ottimizzare la mobilità per permettere a ognuno di riappropriarsi dello spazio urbano, migliorando in modo sostenibile la qualità della vita in città. Tale ambizione si basa su un concept innovativo denominato Citroën Autonomous Mobility Vision, che associa una piattaforma di mobilità high-tech e universale, il Citroën Skate, a tre Pod dedicati a offrire servizi inediti – Sofitel en Voyage, Pullman Power Fitness e JCDecaux City Provider.