Il design degli esterni ha un aspetto solido dalle linee filanti, con un coefficiente di resistenza aerodinamica estremamente basso e pari a soli 0,26 (valori registrati per i mercati Usa e Giappone). Le varianti europee, dotate di un design esclusivo per cerchi e specchietti retrovisori, raggiungono il valore ancora più basso di 0,25. Numeri raggiunti grazie ad alcuni accorgimenti specifici come le maniglie a filo con la carrozzeria, la griglia anteriore attiva, il design ottimizzato dei cerchi, il sottoscocca piatto e la forma del portellone posteriore che favorisce l’aerodinamica.