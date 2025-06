La serie speciale Club Italia si distingue per una livrea bicolore unica, con la parte superiore in blu e quella inferiore in verde, separate da una sottile linea di bellezza rossa: una combinazione cromatica raffinata che richiama i colori simbolo del Club Italia. Completano un’estetica elegante e inconfondibile i cerchi in lega da 17″ in color bronzo, le calotte specchi in tinta e i badge Club Italia. Gli interni, autentico capolavoro di customizzazione, presentano sedili sportivi a guscio rivestiti in una pelle color tabacco dedicata, volante in pelle e Alcantara con inserti in carbonio con “mirino” personalizzato. Inoltre, il tasto Sport sulla plancia è stato impreziosito dal logo Club Italia, lo stesso emblema ricamato in rilievo sui sedili, a testimonianza dell’esclusività di questa creazione firmata Abarth Classiche.