Particolarmente curata l’aerodinamica, cui contribuiscono le prese d’aria frontali adattive in grado di modificare la portata dei flussi in funzione delle effettive esigenze di raffreddamento. Una soluzione a vantaggio della riduzione del CX, ora di 0,30 anziché 0,32 come in passato. Non meno raffinato l’isolamento acustico: il Suv compatto è il primo modello compatto dei quattro anelli a offrire i vetri acustici laterali anteriori. Una dotazione che, in abbinamento alle guarnizioni ottimizzate e ai materiali fonoassorbenti di spessore più generoso, favorisce l’elevato comfort della vettura.