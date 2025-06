«Sono profondamente onorato di ricevere questo premio», ha dichiarato Donckerwolke. «Questo riconoscimento testimonia la fiducia di Hyundai Motor Group nel design come forza trainante per l’innovazione e l’identità». Donckerwolke è entrato a far parte di Hyundai Motor Group nel 2016, dopo aver ricoperto ruoli di design senior presso Skoda, Audi, Lamborghini, Seat e Bentley. Nel 2018 è diventato Chief Design Officer del Gruppo, ampliando ulteriormente le sue responsabilità nel 2020 come Chief Creative Officer.

Peter Schreyer è entrato in Kia nel 2006 come Chief Design Officer, dopo aver iniziato la sua carriera in Audi, per poi passare a Volkswagen. In Kia, Schreyer ha introdotto una nuova e audace identità di design, ridefinendo il marchio con l’ormai iconica griglia “tiger nose”. Nel 2013 è stato promosso a Presidente e Chief Design Officer di Hyundai Motor Group, aggiungendo la responsabilità del design Hyundai Motor, dove ha guidato un rinnovamento della gamma Suv e guidato il design di Hyundai Motor, Kia e Genesis, rafforzando le loro identità di marca globali. Dopo il suo pensionamento alla fine del 2023, Schreyer ha svolto il ruolo di mentore per gli studenti nell’ambito della partnership del Gruppo con il Royal College of Art, supportando il progetto Hyundai-Kia Design and Innovation, il programma Intelligent Mobility MA Visiting Design Fellowship, i workshop di sviluppo professionale personalizzati e gli Hyundai-Kia Student Awards. «È un onore incredibile ricevere questo premio. Appartiene ai numerosi team creativi e dedicati con cui ho avuto il privilegio di lavorare, e a Hyundai Motor Group per la sua incrollabile convinzione nel potere del design di guidare progressi e cambiamenti significativi», ha dichiarato Schreyer.