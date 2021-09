Ecco spiegata, con franchezza e semplicità, la visione attorno a cui si struttura la bZ4X, prima proposta di un ambizioso piano a zero emissioni, che prima del 2025 genererà sette modelli siglati appunto Beyond Zero (bZ). All’impalcatura formale, naturalmente, non è estranea la concezione funzionalista e genuinamente orientata all’efficacia del più grande costruttore al mondo: «Per Toyota, ogni vettura deve restare concentrata sui propri valori. Si cerca di realizzare il miglior prodotto del segmento, rispondendo a necessità di volta in volta specifiche, piuttosto che mantenersi fedeli a un carattere di marca omogeneo e totalizzante».