Auto&Design e Alcantara hanno selezionato i dieci finalisti del concorso “Dress Your Vision – Alcantara is on board”, una competizione online aperta a studenti di transportation design e appassionati di car design. I giovani creativi sono stati chiamati a ideare proposte di design per la mobilità del futuro utilizzando il materiale Alcantara in modo innovativo.

I progetti dei dieci finalisti verranno ora valutati da otto giurati altamente qualificati: Andrea Boragno, Presidente e Ceo di Alcantara, Silvia Baruffaldi, Editor di Auto&Design, Domitilla Dardi, Curator Design Maxxi, Alec Ishihara, Principal (Color Materials) & UX Designer Microsoft, Manuele Amprimo, Chief Interior Design C&T e HMI Lamborghini, Annette Baumeister, Head C&T BMW, Rossella Guasco, Color&Material Design Stellantis e François Farion Design Director, Colori e Materiali Groupe Renault. Il progetto vincitore verrà annunciato il 3 dicembre sul sito e sui nostri canali social.

The Experience

The Experience di Milton Royan Gabriel è uno studio di un ambiente interno modulabile dedicato ai veicoli del futuro. La seduta può essere di tipo più tradizionale oppure ad amaca per i percorsi più lunghi dove entra in gioco la guida autonoma. L’Alcantara è utilizzata come rivestimento e ha all’interno della sua trama piccole bolle d’aria che possono gonfiarsi e sgonfiarsi per accrescere il comfort e prendere meglio la forma del corpo del passeggero.