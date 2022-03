Il passo lungo, la linea del tetto fastback e gli sbalzi corti donano alla vettura una silhouette elegante. Abbiamo guidato in Italia la versione eDrive 40, spinta da un motore elettrico posizionato sull’asse posteriore alimentato da un pacco batterie distribuito lungo il pianale da 83,9 chilowattora (590 chilometri di autonomia dichiara). Le prestazioni e la guidabilità sono da vera sportiva: 340 cavalli, 430 newtonmetri di coppia e uno sterzo particolarmente affilato. Non sono molti i dettagli stilistici che differenziano la i4 dalla sorella Serie 4 a motore termico: la griglia verticale a doppio rene è piena, mentre i profili di colore blu pongono l’accento sulla sua natura a zero emissioni. Al posteriore i terminali di scarico sono stati sostituiti da un diffusore pronunciato.