Si sterilizza da sola

Ad auto ferma e vuota, per esempio, si avvia un processo di sterilizzazione a raggi ultravioletti per eliminare virus e germi. In marcia il ricambio dell’aria, anziché dal cruscotto verso il posteriore dell’auto, avviene dal tetto verso il pavimento, come sugli aerei di linea, creando in questo modo una sorta di isolamento fra le varie parti dell’abitacolo. L’abbondate uso di rame, anche nelle fibre tessili, aggiunge un certo grado di inibizione per i virus. Resta da vedere quanto di tutto ciò rimarrà nella produzione di Ioniq 7.