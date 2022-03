Gli interni riprendono lo stile minimal degli esterni e, nel pieno rispetto dello stile giapponese, puntano su forme semplici e lineari, accogliendo con eleganza tanti elementi tecnologici ben rappresentati dai tasti a sfioramento sulla plancia e dai due schermi da 12,3 pollici affiancati, uno con funzione di quadro strumenti, l’altro di infotainment. Per la Ariya Nissan ha messo a punto due tagli di batteria: da 63 o 87 kWh, quest’ultimo abbinato anche a due motori e alla trazione integrale, per autonomie fino a 500 km. Ma nel futuro di Nissan non c’è solo l’elettrico. Presto il listino della Qashqai si amplierà con l’arrivo della variante e-Power. Si tratta di un powertrain ibrido in cui un motore a benzina svolge il ruolo di generatore, mentre la trazione è assicurata dal solo motore ad elettroni. In questo modo, si può viaggiare sempre in elettrico, senza mai dover ricaricare la vettura, che prenderà l’energia necessaria recuperandola in frenata o dal motore a benzina.