Interni, un viaggio nel futuro

Lo spazio interno è diviso in diverse zone. La parte superiore dell’abitacolo avvolge il sedile del conducente come un anello che si estende fino a formare i sedili dei passeggeri della prima e dell’ultima fila. Il quadro strumenti Oled, il display centrale galleggiante e il volante seguono le forme degli interni, mentre il divano a forma di L nella parte posteriore ridefinisce il rapporto tra gli occupanti e lo spazio, fornendo un’esperienza più simile a quella che può vivere in casa. Agitando delicatamente la mano sul divano, è possibile chiudere la tendina del finestrino per la privacy o aprirla per godersi la vista del mondo esterno.