David Durand è stato nominato Vice President Design del marchio Dacia e, secondo quanto comunicato, entrerà a far parte del comitato di direzione del marchio sotto la guida di Denis Le Vot, Ceo di Dacia e Lada. Durand succede a Miles Nürnberger, che lascia l’azienda per motivi personali e per dedicarsi ad altri progetti professionali e riporterà a Laurens van den Acker, Executive Vice President Design del Gruppo Renault e membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Renault.

Durand, 49 anni, si è laureato all’École supérieure de design Strate Collège di Parigi. Ha iniziato la sua carriera nel Gruppo Renault nel 1997 come designer di esterni. Gli è stata affidata la creazione della concept car Koleos nel 1999 e di Ellipse nel 2002. Dal 2002 al 2009 il designer francese ha lavorato nei centri di design Rernault di Barcellona (Spagna), Seoul (Corea del Sud) e San Paolo (Brasile). Grazie a questa esperienza internazionale, nel 2011 è stato nominato direttore della gamma di progettazione Global Access. Nel 2020 è diventato capo del design degli esterni di Dacia e ha contribuito alla progettazione della concept car Bigster.