Fiat 500e La Prima by Bocelli

La 500e by Bocelli si riconosce per gli interni rivestiti in pelle Beige Ghiaccio con trama Fiat su sedute e schienali e per la plancia caratterizzata da una texture intrecciata. Tanta anche la tecnologia a bordo, ben rappresentata dallo schermo del sistema di infotainment da 10,25”. Fuori, invece, a distinguere questo allestimento ci pensano i cerchi in lega diamantati da 17”, i badge dedicati e, per la variante cabrio, la Capote Monogram Fiat. Sei i colori disponibili: Onyx Black, Rose Gold, Ice White, Mineral Grey, Ocean Green e Celestial Blue.