Piccole differenze si trovano anche nel posteriore, dove spunta il lettering Fiat nella parte alta del portellone, sottolineato da una lunga finitura satinata. Confermata, inoltre, la presenza della variante Dolcevita con tetto apribile in tela. Al debutto, con il restyling della500X, la nuova motorizzazione Hybrid costituita da un 1.5 turbo a benzina abbinato ad un modulo a 48V per una potenza di sistema di 130 CV per 240 Nm di coppia. Di fatto, si tratta di un mild-hybrid in grado di comportarsi quasi come un full-hybrid. Lo stesso powertrain è disponibile anche per la Tipo e permette alle due vetture di muoversi per brevi tratti in modalità elettrica.