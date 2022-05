Connessione con la natura

«Abbiamo fatto un percorso che ha portato il marchio a una maturazione profonda. Se inizialmente le nostre auto erano associabili alle Volvo, oggi siamo in grado di offrire prodotti unici che evocano tematiche nuove. Penso ad esempio alla connessione con la natura data da un’esperienza come il viaggio a cielo aperto in totale silenzio immersi nel verde, senza rinunciare al piacere di guida ma rispettando l’ambiente circostante anche in termini di inquinamento sonoro. Questa è la O2».