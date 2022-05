La carrozzeria utilizza, tra l’altro, materiali compositi in fibra naturale, la cui produzione è destinata a generare meno emissioni rispetto alla produzione di materiali sintetici analoghi. Per i test vengono utilizzate anche fibre di carbonio riciclate. Rispetto alla 718 Cayman GT4 Clubsport, i parafanghi svasati lasciano più spazio alle gomme da gara da 18 pollici più larghe fornite da Michelin. Una percentuale particolarmente elevata degli pneumatici è costituita da materiali rinnovabili. Al pari della Mission R, questa auto da corsa a trazione integrale monta il telaio del collaudato modello 718 Cayman GT4 Clubsport. Anche tutta la tecnologia del motore elettrico e della batteria è stata sviluppata sulla base del concept presentato all’IAA e si traduce, in modalità di qualifica, in una potenza massima di 735 kW (1.000 CV) e oltre. Nelle gare simulate è disponibile una potenza costante di 450 kW (612 CV) per 30 minuti, vale a dire per la durata di una gara della Carrera Cup. In termini di tempi sul giro e di velocità massima, la 718 Cayman GT4 ePerformance eguaglia le prestazioni dell’attuale 911 GT3 Cup della generazione 992.