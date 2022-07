Monovolume per le famiglie

Se la Sky- rappresenta una roadster pronta ad accorciarsi per i percorsi più tortuosi lasciando il controllo al pilota, mentre la Grand- costituisce un’ammiraglia i cui sedili anteriori scorrono sontuosamente indietro quando l’elettronica prende il sopravvento, la Urbansphere esplora in tutta decisione l’ambito delle monovolume «con particolare cura per la seconda fila e i suoi occupanti, senza dimenticare che vengono resi disponibili fino a sei posti per ospitare le famiglie», precisa Marc Lichte, a capo del design Audi.