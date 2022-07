Oltre al veicolo in sé, il progetto Etioca si caratterizza per la definizione di un ecosistema digitale completo che si rivolge in egual modo al tassista e ai clienti. Il primo, ad esempio, può sfruttare il Taxi Cab come fonte di guadagno non solo per le corse effettuate, ma anche per la presenza di pannelli pubblicitari sul tetto e per un interessante pacchetto di servizi extra prenotabili dai clienti che può far trovare a bordo, quando si sale, beni di prima necessità, souvenir o anche snack e bibite contenute all’interno di un apposito minibar. Questo permetterà di far costare le corse circa il 30% in meno rispetto a un taxi normale.