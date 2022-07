Riciclabile al 100%

Mentre il nero della vernice esterna impiega polveri sottili ambientali (miscelate, per un tocco di brillantezza, con fibre di carbonio recuperate da sfridi industriali) il bianco totale dell’interno si deve alla scelta di non impiegare pigmenti e adottare per i rivestimenti un monomateriale: poliestere riciclato per tessuti, imbottiture e cuciture, così da non dover disassemblare gli elementi al momento del recupero dei materiali, visto che la Scenic Vision è prodotta al 70% con materiali riciclati ma è riciclabile al 100%. «Questo progetto appartiene a una nuova era del design», osserva Agneta Dahlgren, responsabile del design per il segmento C. «È la Sensual tech, forme molto scolpite e generose, ma con dettagli molto precisi».

