La trazione elettrica compatta e la batteria integrata nel pianale del veicolo si traducono in un open space e in un concetto di volumi che mette ancora di più al centro le persone e le loro esigenze. Il conducente e i passeggeri hanno a disposizione molto spazio e numerosi vani portaoggetti e interfacce, mentre la sensazione è generosa, leggera e ariosa. Jozef Kabaň: «Abbiamo sviluppato un layout del veicolo con un concetto di interni molto logico e intuitivo e un uso variabile dello spazio». I sedili anteriori dell’ID. Buzz sono situati in una posizione relativamente alta, tipica dei furgoni, e sono dotati di braccioli. Per gli interni è stata mantenuta l’impostazione orizzontale della plancia. Linearità e pulizia formale sono il leit motiv dell’abitacolo, proprio come per l’esterno. I designer hanno voluto portare all’interno di ID. Buzz quel feeling domestico, di veicolo da abitare, che ha sempre connotato il T1. L’obbiettivo è trasmettere il senso di benessere, il sentirsi come a casa e per questo tutto è stato organizzato con estrema semplicità, ma con grande cura dei dettagli per un ambiente moderno, con un’interfaccia digitale intuitiva da usare come il proprio smartphone.