Italdesign Honda NSX Tribute

Celebrare senza deludere

La scelta è caduta sulla NSX per omaggiare la prima serie, integrando però la tecnologia ibrida della seconda generazione. Ma quando si lavora a un tributo, l’importante non è tanto celebrare, quanto non deludere. Il lavoro degli exterior designer Cristiano Fracchia e Gaspare Conticelli, e degli interior designer Alessandro Trombin e Alessandro Rota nasce esattamente da questa consapevolezza. Il punto di partenza del progetto è stato chiaro fin dall’inizio: «Cercare di unire quello che era l’eredità di Honda con i modelli precedenti e l’evoluzione stilistica che ci può essere stata in questi anni», spiegano i designer.