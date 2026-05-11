L’ingresso di Denza nel mercato europeo rappresenta una sfida diretta ai paradigmi del lusso consolidati nel Vecchio Continente, ne parliamo con Stella Li, Vice President di BYD, gruppo cui appartiene il marchio Denza, e Wolfgang Egger, Head of Design del gruppo cinese. La Denza Z9GT si pone come l’ambasciatrice di questa rivoluzione, un veicolo che non cerca di imitare il passato, ma di inventare un futuro dove la tecnologia è la principale fonte di eleganza.
La sintesi creativa
La direzione del design affidata a Wolfgang Egger ha garantito a Denza un linguaggio estetico-formale familiare agli europei, pur mantenendo un’anima tecnologica profondamente innovativa. La scelta della silhouette “shooting brake” per la Z9GT è il risultato di questa contaminazione culturale. «In Denza, non consideriamo il design e l’ingegneria come due mondi separati o in conflitto», spiega Egger. «Al contrario, li vediamo come un’unica espressione unitaria del principio secondo cui la tecnologia guida l’eleganza. La Z9GT riflette perfettamente questa filosofia».
Ambiente funzionale
Sul fronte dell’interfaccia uomo-macchina (HMI), Denza ha sviluppato un sistema immersivo e intuitivo, dominato da un display centrale flottante e uno schermo dedicato al passeggero, progettati per un’interazione naturale. L’obiettivo dichiarato è creare un ambiente che non sia solo funzionale, ma capace di offrire un’esperienza rilassante e profondamente contemporanea.
L’integrazione verticale come vantaggio competitivo
Mentre molti costruttori collaborano con aziende terze che forniscono tecnologie e componenti, uno dei punti di forza di Denza risiede nel controllo totale della catena del valore. Questo approccio si traduce in una fluidità di guida e di utilizzo che Stella Li indica come il vero spartiacque rispetto alla concorrenza. «La Denza Z9GT è la rappresentazione più avanzata della nostra filosofia di integrazione verticale, portata in vita sotto l’egida dell’eleganza tecnologica. Ciò che la rende profondamente diversa è il livello di integrazione sistemica». Tuttavia, il mercato europeo è storicamente legato al concetto di eredità e prestigio dei marchi storici. Per competere in questo contesto, Denza non punta a replicare il linguaggio del lusso tradizionale, ma a proporre una visione alternativa e coerente.
Interni tra artigianalità e HMI immersiva
Se l’esterno deve comunicare potenza e dinamismo, l’interno della Z9GT è stato pensato per essere un rifugio sensoriale, dove il concetto di “morbidezza” ispirato alla seta guida la scelta di ogni materiale e interfaccia.«L’abitacolo è stato progettato come uno spazio dove l’alta tecnologia e il comfort sensoriale si fondono», spiega Egger. La Z9GT, dunque, non vuole essere un esercizio di stile isolato o un prodotto fine a se stesso. Stella Li e Wolfgang Egger concordano nel definirla un vero e proprio manifesto: il primo passo di un viaggio più ampio volto a stabilire una presenza solida e coerente nel segmento premium globale.
Un manifesto per il futuro globale
L’approdo in Europa della Z9GT non è che l’inizio di un percorso strategico più ampio. La sfida ai marchi legacy è lanciata non sul terreno della nostalgia, ma su quello della coerenza e della modernità. «L’autenticità nasce dalla coerenza», conclude Egger riflettendo sulla competizione con i brand storici. «Abbiamo lavorato instancabilmente sulle proporzioni per ottenere un equilibrio visivo immediatamente riconoscibile, ma anche sulla qualità percepita attraverso finiture che trasmettono raffinatezza».
(Articolo completo su A&D n. 278)