Interni tra artigianalità e HMI immersiva

Se l’esterno deve comunicare potenza e dinamismo, l’interno della Z9GT è stato pensato per essere un rifugio sensoriale, dove il concetto di “morbidezza” ispirato alla seta guida la scelta di ogni materiale e interfaccia.«L’abitacolo è stato progettato come uno spazio dove l’alta tecnologia e il comfort sensoriale si fondono», spiega Egger. La Z9GT, dunque, non vuole essere un esercizio di stile isolato o un prodotto fine a se stesso. Stella Li e Wolfgang Egger concordano nel definirla un vero e proprio manifesto: il primo passo di un viaggio più ampio volto a stabilire una presenza solida e coerente nel segmento premium globale.