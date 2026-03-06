“Pocket Suv”

Un’altra “tagline“ si concentrava invece sul concetto di “Pocket Suv”: «Doveva avere un aspetto abbastanza robusto, solido, e l’architettura verticale ci ha aiutato molto, è evidente nell’angolo del parabrezza così come nella vista posteriore e nelle fiancate. Volevamo allontanarci da elementi troppo dinamici. La verticalità è qualcosa che ti aspetti nei Suv più grandi, come la EV9, e abbiamo cercato di condensare caratteristiche simili anche sulla EV2». Il risultato è un veicolo a due volumi dall’assetto deciso, con la vetratura avvolgente e due archi passaruota prominenti su cui si innesta una cabina dalle pareti perpendicolari.