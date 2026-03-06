Intuizione e simulazione

Il compromesso più evidente riguarda l’ala posteriore. «Nei primi schizzi era più bassa», racconta Manzoni. «Ma l’aerodinamica richiede una certa distanza dal corpo vettura per funzionare al meglio. Sono equilibri che si accettano, perché la performance fa parte dell’identità Ferrari». Sul rapporto tra intuizione e simulazione, Manzoni è netto: «Dire che una Ferrari è disegnata dall’aerodinamica è corretto, ma non significa che lo stile venga sacrificato. Anche su progetti estremi come la 499P abbiamo dimostrato che bellezza e performance possono nascere insieme».