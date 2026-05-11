Il minimalismo diventa esperienza

All’interno, la nuova i3 compie un ulteriore passo verso la smaterializzazione dell’interfaccia. La quasi totale assenza di tasti fisici lascia spazio a un ambiente dominato da superfici continue e sistemi di proiezione. «Ci rifacciamo al concept BMW Vision Next 100», spiega Heilmer. “Hands on the wheel, eyes on the road”: questo è il principio guida». L’architettura dell’informazione è organizzata su tre livelli: «Il primo è il display centrale con i comandi sul volante. Il secondo è il Panoramic Vision, visibile a tutti i passeggeri. Il terzo è l’head-up display 3D, dedicato al guidatore».