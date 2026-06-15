ARTCENTER COLLEGE OF DESIGN, PASADENA / LEXUS PROJECTS Derrick Chen William Goldman Simon Lan Rick Li Isaac Moskin Jinho So Ella Zhang Di A&D|2026-06-15T15:34:22+02:0015 Giugno 2026|Senza categoria| Condividi questo articolo, scegli tu dove! FacebookXLinkedInWhatsAppEmail Post correlati PEUGEOT POLYGON, PRIMA IMMAGINE DELLA CONCEPT CAR PEUGEOT POLYGON, PRIMA IMMAGINE DELLA CONCEPT CAR 6 Novembre 2025 FIAT GRANDE PANDA – GALLERY FIAT GRANDE PANDA – GALLERY 14 Febbraio 2025 CUPRA TERRAMAR C&T GALLERY CUPRA TERRAMAR C&T GALLERY 16 Ottobre 2024 CAR DESIGN AWARD 2024 – DESIGN TALK “ABITARE L’AUTOMOBILE – LIVING THE CAR” CAR DESIGN AWARD 2024 – DESIGN TALK “ABITARE L’AUTOMOBILE – LIVING THE CAR” 22 Aprile 2024 CATERHAM PROJECT V – GALLERY CATERHAM PROJECT V – GALLERY 26 Febbraio 2024 IVECO S-WAY RACE TRUCK E METALLICA, OLTRE LA FANTASIA IVECO S-WAY RACE TRUCK E METALLICA, OLTRE LA FANTASIA 16 Febbraio 2024 IVECO, RADICALE CAMBIO DI IMMAGINE – GALLERY IVECO, RADICALE CAMBIO DI IMMAGINE – GALLERY 16 Febbraio 2024 MERCEDES-BENZ CLA CLASS, INTERPRETAZIONE DEL DESIDERIO MERCEDES-BENZ CLA CLASS, INTERPRETAZIONE DEL DESIDERIO 5 Settembre 2023 CARSTEN MONNERJAN NUOVO CAPO DEL DESIGN DI PORSCHE LIFESTYLE GROUP CARSTEN MONNERJAN NUOVO CAPO DEL DESIGN DI PORSCHE LIFESTYLE GROUP 10 Dicembre 2022 Site De Rencontre Sur Paris Gratuit Site De Rencontre Sur Paris Gratuit 11 Maggio 2020