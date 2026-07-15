Per ora, la Polygon resta un gustosissimo laboratorio e non rinuncia a un’ennesima scintilla di innovazione nei sedili, assemblati con un numero ridotto di componenti. All’atto della prova si rivelerebbero perfino comodi e contenitivi, non fosse che… un’avaria impedisca di fruirne in movimento. Per fortuna, lo sterzo by-wire si cela anche su una Peugeot 2008 “di studio” presente all’evento: un po’ straniante la compresenza dei comandi classici, fra cui il devioluci, in compenso però si immagina meglio come la configurazione riuscirebbe su una vettura reale.

Quando finalmente guidiamo, poi, manovre quali curve a gomito o parcheggi in linea si dimostrano semplicissime e intuitive, assai meno macchinose del solito, e la Casa rassicura pure riguardo la precisione in velocità, o l’ovvia assenza di vibrazioni sulle braccia solcando lo sconnesso. «Non a caso abbiamo deciso di portare l’Hypersquare alla grande serie, per giunta su una piccola di prezzo accessibile, già dal 2027» si rallegra Hossan.

Nell’insieme, impressiona quanto la sensibilità si assimili a un volante tradizionale, come se il collegamento fisico con le ruote fosse ancora in opera. Resta però un interrogativo: cosa accade quando una tecnologia mima tanto fedelmente la realtà? Si giungerà un giorno a non distinguere il vero dall’illusione, non già nell’universo digitale dell’intelligenza artificiale, ma perfino entro il perimetro concreto delle macchine?