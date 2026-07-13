«Con la MG GO! abbiamo voluto creare qualcosa di compatto e contemporaneo, ma anche accogliente ed espressivo», ha spiegato Gotham, sottolineando come l’obiettivo non fosse guardare al passato in sé, ma reinterpretarne la chiarezza e il fascino in chiave attuale. Dietro la scelta stilistica c’è una convinzione precisa: anche le auto di tutti i giorni possono avere personalità. In un segmento B affollato di proposte anonime, MG scommette sul carattere come vero elemento distintivo, portando l’aspirazione tipica dei modelli sportivi del marchio dentro un’elettrica mainstream, accessibile e pensata per la vita reale.